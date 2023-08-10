Обзывали "уродами" и преследовали: верующие УПЦ МП не дали комиссии Минкульта начать работу в Киево-Печерской лавре. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в четверг, 10 августа, с утра комиссия Министерства культуры пришла для того, чтобы проверить и опечатать еще несколько зданий. Однако работе специалистов сразу же начали мешать сторонники УПЦ МП, блокировавшие работу работников Национального заповедника и обзывали их.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Представители московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утром, 10 августа, комиссия Минкульта пришла в Киево-Печерскую лавру проверить и опечатать еще несколько зданий, среди которых магазины и гостиницы. Однако начать работу ее представители так и не смогли из-за того, что двери заблокировали верующие УПЦ МП.

Несмотря на присутствие правоохранителей, следивших за правопорядком, члены комиссии так и не смогли попасть внутрь корпусов и опечатать их. После этого они решили вернуться в администрацию Национального заповедника.

Следует добавить, что пока представители Минкульта шли по территории Киево-Печерской лавры, верующие московского патриархата преследовали их и постоянно оскорбляли, называя "уродами", мотивируя это тем, что они "защищают свою церковь". Со своей стороны, работники Нацзаповедника не реагировали на провокации и спокойно вернулись на свои рабочие места.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля. Перед этим Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры.

Как писал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Заседание прошло в среду, 9 августа.

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