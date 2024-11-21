Объявлен желтый уровень опасности: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области

В столице и Киевской области в четверг, 21 ноября, из-за сложных погодных условий на дорогах гололедица. Синоптики предупредили, в частности, об усложнении работы энергетических предприятий и нарушении движения транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городу Киев. Днем с содержанием до конца суток 21 ноября на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, такие погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, все магистральные дороги обработаны. Техника работает на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках – привлечено 180 единиц специализированного транспорта

В Киевской области 21-23 ноября ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Подобные погодные условия приведут к усложнению работы энергетических предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 21 ноября, облачно, ночью сильный дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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