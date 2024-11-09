Объявлен І уровень опасности: синоптики предупредили об ухудшении погоды по Киевщине 10 ноября

В Киеве и Киевской области в воскресенье 10 ноября облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 10 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С, днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +6°С…+8°С; Мироновка +6°С…+8°С; Фастов +6°С…+8°С; Яготин +6°С…+8°С; Барышевка +6°С…+8°С; Борисполь +6°С…+8°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 10 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!