Облачно с прояснениями и до +7°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 19 декабря

В Киевской области в четверг, 19 декабря, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 19 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 4-7°С тепла; в Киеве днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+5°С…+7°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +5°С…+7°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +5°С…+7°С; Борисполь +5°С…+7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 декабря в Киеве нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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