Облачно с прояснениями и до +3°С: прогноз погоды по Киевщине на 25 ноября

В Киевской области в понедельник, 25 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 25 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура от 2°С мороза до 3°С тепла, в Киеве 0-2°С тепла", – говорится в сообщении

В Белой Церкви днем 1°С…+1°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов 0°С…+2°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 ноября в Киеве ясной погодой нас этот день не порадует – облака закрывают небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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