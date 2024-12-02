Облачно с прояснениями и до +2°С: прогноз погоды по Киевщине на 2 декабря

В Киевской области в понедельник, 2 декабря, облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, в столице в первой половине дня туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе плюсовая температура, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 2 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -1°С. +1°С; Мироновка -1°С… +1°С; Фастов -1°С… +1°С; Яготин 0°С… +2°С; Барышевка 0°С… +2°С; Борисполь 0°С… +2°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве. С удержанием в первой половине дня 2 декабря туман, видимость 200-500 метров. І уровень опасности желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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