Облачно с прояснениями и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 1 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 1 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 9-14°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 октября в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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