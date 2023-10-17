Облачно с прояснениями и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 октября

В Киеве и Киевской области в среду, 18 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 18 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +3..-2°С, днем 8-13°С; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С", – рассказали синоптики.

Согласно информации портала Sinoptik, 17 октября в Киеве держится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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