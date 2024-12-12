Облачно, порывы ветра и до -6°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 13 декабря

В Киевской области в пятницу, 13 декабря, облачно с прояснениями, гололедица и порывы ветра утром. Температура воздуха денем -6°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 13 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем 2-4°С мороза", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. 13 декабря ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Также 13-16 декабря, в столичном регионе в связи с понижением температуры воздуха, на малых реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра, а также Киевском водохранилище ожидается появление и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода, а на отдельных участках рек возможна установка неполного или сплошного ледостава.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!