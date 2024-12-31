Облачно и до +8°С: прогноз погоды по Киевщине в первый день Нового года

В Киевской области в среду, 1 января, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 1 января на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!