На Киевщине поезд сбил насмерть женщину. Подробности трагедии и фото

В Белоцерковском районе Киевской области поезд сбил женщину, которая оказалась на железнодорожных путях. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, 13 августа, около 05:50, им поступило сообщение о том, что в Белоцерковском районе Киевской области поезд сбил человека.

"Об этом в полицию сообщила дежурная по железнодорожной станции в селе Чепилиевка. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте происшествия. Работники полиции провели осмотр места, где произошло событие, и задокументировали его для дальнейшего проведения досудебного расследования. Сейчас личность погибшей устанавливают правоохранители", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека, открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

