Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 3 января

В Киевской области в пятницу, 3 января, облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 3 января на территории Киевщины. Пасмурно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 января облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром начнется мелкий дождь со снегом, но он должен закончиться еще до вечера.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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