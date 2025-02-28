Мокрый снег и до +4°С: синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в первый день весны

В Киевской области в субботу, 1 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 1 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-4°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 марта весь день в Киеве будет облачным. Ночью и утром будет идти снег.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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