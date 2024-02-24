Местами дождь и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 25 февраля, переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 25 февраля по Киевской области. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре добавили, что до 28 февраля Киевщина будет находиться в поле повышенного давления, за счет этого осадков не ожидаем. При значительных прояснениях ночная температура будет постепенно снижаться, а дневные температуры будут колебаться в пределах +6°С... +8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 25 февраля в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Почти весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.

Следует добавить, что в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 27 февраля возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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