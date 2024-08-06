Кратковременный дождь и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 августа

В Киеве и Киевской области в среду, 7 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, по области возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 августа по Киевщине. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, по области возможна гроза. Температура по области ночью 13-18°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 24-26°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 августа в Киеве на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Утром дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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