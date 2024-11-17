Колоннада вместо купола: в сети показали, как выглядела церковь на Аскольдовой могиле в 1990 году. Редкое фото

Церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве построена более 200 лет назад. Храм, возле которого похоронены защитники Украины, раньше выглядел несколько иным. Благодаря старому фото мы можем узнать, что вместо купола в 1990-х на вершине сооружения была сквозная ионийская колоннада.

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Архивный снимок был опубликован в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Постройки вернули первоначальный вид в конце 20-го века.

"Аскольдова могила. 1990 год. Фото В. Фалина", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядело здание нынешней церкви до восстановления. Вместо купола церкви тогда была сквозная ионийская колоннада – она была построена в 1938 году. К тому времени храм уже несколько лет был закрыт, а в его помещении был открыли ресторан.

Стоит добавить, что в таком виде церковь просуществовала до последней реставрации 1997-1998, когда был восстановлен первоначальный вид постройки. 26 апреля 1992 года она передана религиозной общине Украинской греко-католической церкви.

Отметим, церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле спроектирована Андреем Меленским и построена в 1809 году на месте культовых сооружений, существовавших на этом месте с XI века.

Напомним, столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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