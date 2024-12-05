Кличко озвучил расходы бюджета Киева на 2025 год: куда пойдут деньги

Киевский городской совет в четверг, 5 декабря, должен принять бюджет столицы на следующий год. В общей сложности он запланирован на уровне более 90 миллиардов гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. В главном финансовом документе города предусмотрены деньги на поддержку ВСУ.

"Сегодня Киевсовет должен принять бюджет столицы на следующий год, запланированный на уровне более 90 млрд грн", – сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, в бюджете столицы на следующий год, в частности, предусмотрено:

на сферу образования – почти 32,4 млрд грн;

на транспортную отрасль города – более 18,6 млрд грн;

на жилищно-коммунальную сферу – более 7 млрд грн;

на социальную защиту – около 10 млрд грн;

на сферу медицины – почти 6,5 млрд грн;

в помощь Вооруженным силам Украины – предварительно 5 млрд грн (это только на материально-техническое обеспечение воинских частей). В 2024 году общая сумма поддержки достигла 10-ти млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект госбюджета Украины на 2025 год, которым предусмотрено замораживание социальных стандартов, в частности, минимальной зарплаты и пенсии. При этом смета в момент изменилась в сторону повышения расходов.

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