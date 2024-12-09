В Киев пришла метеорологическая зима: климатологи рассказали подробности

В Киев наконец-то пришла метеорологическая зима. По информации климатологов, это случилось в конце ноября, когда произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Она пришла на пять дней раньше климатической нормы.

"В столицу пришла метеорологическая зима. По данным отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения состоялся в Киеве 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице", – рассказали в пресс-службе.

Раньше всего в Киеве она начиналась 20 октября в 1920 году, а самое позднее – 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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