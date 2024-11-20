Город не узнать: в сети показали, как выглядел Киев в 1880 году. Уникальные открытки

Фотографии остаются одной из возможностей заглянуть в прошлое и увидеть историю Киева. Благодаря старинным открыткам мы можем рассмотреть столицу и ее жизнь в 1880 году.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К сожалению, часть зданий из фотографий не сохранилась до наших дней.

"Киев на старых открытках 1880 года", – говорится в сообщении.

На уникальных фото можно увидеть дорогу на Железнодорожный вокзал – изображено его старое здание, Мариинский дворец (тогда его называли Царским), Второй Городской театр, который, к сожалению, в 1896 году, сгорел. На его месте сейчас находится современное здание Театра оперы и балета.

Кроме того, можно посмотреть Подол благодаря панорамному фото, Михайловскую площадь и главную улицу Украины - Крещатик.

Напомним, прогулки на велосипеде в наши дни – любимый вариант активного отдыха жителей Киева. То, что двухколесный транспорт был популярен в начале 1910-х годов, мы можем увидеть благодаря фото первой велосипедистки столицы.

Долгое время главными воротами Киева числился Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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