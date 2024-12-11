Гололедица и до +1°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 декабря

В Киевской области в четверг, 12 декабря, облачно, ночью небольшой снег, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +1°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 12 декабря на территории Киевщины. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 4°С до 1°С тепла; в Киеве в течение суток 1-3°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. 12 декабря на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 декабря в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночной снег утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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