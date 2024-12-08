'Есть в реальности элемент поэтичности': каким увидел Киев в 1966 году один из величайших фотографов Швеции. Фото

В 1966 году Киев посетил один из самых выдающихся фотографов Швеции 20-го века Георг Одднер. С помощью своей камеры он сохранил и передал оттенки жизни столицы Украины и ее жителей в те дни.

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, каким был город 57 лет назад.

"Киев, 1966 год. Таким увидел город и людей шведский фотограф Георг Одднер: "Есть в реальности элемент поэтичности, его я хочу уловить", – говорится в сообщении.

Георг Одднер (17 октября 1923 – 7 октября 2007) – один из самых выдающихся фотографов Швеции ХХ века. Он работал джазовым музыкантом и изучал рекламу в 1940-х годах, когда впервые познакомился с фотографией через Джона Мелина, артдиректора Svenska Telegrambyrån в Мальме, крупнейшего рекламного агентства в Скандинавии. С тех пор Одднер начал работать на различных рекламных работах, включая промышленность, архитектуру и одежду.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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