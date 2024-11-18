Дождь с мокрым снегом и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 ноября

В Киевской области в понедельник, 19 ноября, облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 19 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 ноября в Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его снова оккупируют утренние тучи. Без осадков.

Напомним, в Киевской области 21-23 ноября ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Такие погодные условия, в частности, приведут к усложнению работы энергетических предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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