Дождь и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 декабря

Киевская область в понедельник. 9 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Днем сохранится плюсовая температура, ветер восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 9 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью днем 0-5°С тепла; в Киеве днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +1°С…+3°С; Мироновка +2°С…+4°С; Фастов +1°С…+3°С; Яготин +2°С…+4°С; Барышевка +2°С…+4°С; Борисполь +2°С…+4°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 декабря в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь утром усилится. Днем на время он прекратится, а вечером может пойти снова.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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