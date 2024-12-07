Дождь и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 декабря

В Киевской области в воскресенье, 8 рудника, облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами по области порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 8 декабря по территории Киевщины. Днем небольшой дождь. Температура в течение суток от 1°С до 4°С тепла; в Киеве ночью и днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +2°С…+4°С; Мироновка +1°С…+3°С; Фастов +2°С…+4°С; Яготин +1°С…+3°С; Барышевка +1°С…+3°С; Борисполь +1°С…+3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 декабря пасмурное утро в Киеве медленно перетечет в ясный день, а вечером небо снова окажется в плену облаков. Ночью ожидается дождь. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!