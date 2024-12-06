Мокрый снег, дождь и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 декабря

В Киевской области в субботу, 7 декабря, облачно, мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 7 декабря по территории Киевщины. Облачно, мокрый снег и дождь, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Температура в течение суток от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем ​​1-3°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 декабря в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Утренний дождь во второй половине дня должен ослабеть, однако к вечеру может снова набрать силу.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0 С. Он длился почти 20 дней.

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