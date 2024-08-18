Благодаря трамваям можем увидеть город: Киев 1985 года на фотографиях иностранца

В октябре 1895 года Киев посетил иностранный фотограф для того, чтобы сделать снимки городских трамваев. Благодаря этим фото мы можем увидеть не только общественный транспорт, но и столицу Украины.

Видео дня

Уникальные фото были опубликованы в сообществе "История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть город, которым он был почти 40 лет назад.

"6 октября 1985 года в Киев прибыл Гордон Стюарт. Он фотографировал киевские трамваи. Благодаря его фотографиям мы сегодня имеем возможность увидеть, каким был наш город. Трамвайный маршрут № 8. Соединял Соломенку с университетом. Через 2 года, 15 декабря 1987 года, "восьмерку" отменят, пути от улицы Саксаганского до Льва Толстого разберут, а бывшую трамвайную линию превратят в проезжую часть", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами немецких гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!