Без существенных осадков и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 14 марта, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 14 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 марта в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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