Без существенных осадков и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 декабря

В столице и Киевской области в четверг, 5 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохраняется плюсовая температура, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 5 декабря на территории Киевщины. Облачно, без существенных осадков. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 декабря облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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