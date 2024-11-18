Без осадков и до +8°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 18 ноября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 18 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе остается "плюсовая" температура, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 18 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 3-8°С тепла, в Киеве 6-8°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +6°С…+8°С; Мироновка +6°С…+8°С; Фастов +5°С…+7°С; Яготин +6°С…+8°С; Барышевка +6°С…+8°С; Борисполь +6°С…+8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 ноября на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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