Без осадков и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 ноября

В Киевской области во вторник, 26 ноября, небольшая облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 26 ноября по Киевской области. Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 ноября утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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