Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 24 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 24 июля по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С; по Киеву ночью 15-17°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +26°С…+28°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 24 июля облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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