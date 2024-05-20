Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 20 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 20 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем 21-26°С; в Киеве днем около 25°С", – рассказали синоптики

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 мая пасмурное утро в Киеве заменится ясным днем, но вечером небо снова затянется облаками. Без осадков.

Добавим 20 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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