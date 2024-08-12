Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 12 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 12 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 21-26°С, в Киеве 22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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