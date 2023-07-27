Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 июля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 28 июля, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 28 июля. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 20-25°С; по Киеву ночью 13-15°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что на этой неделе Киевщина будет находиться в поле пониженного давления. Почти каждый день ожидаем кратковременные дожди, кое-где с грозами, самые интенсивные осадки – в четверг. Температурные показатели к среде растут, а в четверг начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 28 июля в Киеве хмурое утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм, что превысило предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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