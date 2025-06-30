Без осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 июля

В Киевской области во вторник, 1 июля, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 1 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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