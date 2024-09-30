Без осадков и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 30 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 30 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 14-19°С, в Киеве 17-19°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 сентября весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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