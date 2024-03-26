Без осадков и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 27 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 27 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 марта в Киеве ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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