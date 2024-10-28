Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 октября

В Киевской области во вторник, 29 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 29 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 октября в Киеве ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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