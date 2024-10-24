Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 25 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 25 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие трое суток на территории Киевщины будет сухая и почти безоблачная погода, обусловленная влиянием антициклона, охватывающего всю Украину. Лишь ночью и утром 26 октября возможен туман в некоторых районах области.

"Температура будет оставаться неизменной: ночью ожидается +5°С…+7°С градусов тепла, а днем – +12°С…+15°С градусов. Рекомендуем одеваться потеплее, чтобы комфортно провести время на улице. Водителям следует быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдая безопасную дистанцию", – добавили синоптики.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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