Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 ноября

В Киевской области в субботу, 1 ноября, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 1 ноября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +10°С... +12°С; Мироновка +10°С... +12°С; Фастов +10°С... +12°С; Яготин +11°С... +13°С; Барышевка +11°С... +13°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +9°С... +11°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

