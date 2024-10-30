Без осадков днем и до +13°С: прогноз погоды по Киевщине в последний день октября

В Киевской области в четверг, 31 октября, облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 31 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 октября в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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