З "брудних дірок": Трамп негативно висловився про мігрантів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні не потрібні мігранти з "брудних дірок".

Такий вислів прозвучав на зустрічі з конгресменами, де обговорювалися питання захисту від депортації дітей нелегальних мігрантів.

Йшлося, в першу чергу, про вихідців з Гаїті, Сальвадора та країн Африки. Трамп підкреслив, що необхідно приймати більше мігрантів з таких країн, як Норвегія.

Нагадаємо, два дні тому суд США тимчасово скасував рішення Трампа про закриття програми захисту молодих мігрантів, яку 6 років тому ввів Барак Обама.