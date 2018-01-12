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З "брудних дірок": Трамп негативно висловився про мігрантів

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його країні не потрібні мігранти з "брудних дірок".

Такий вислів прозвучав на зустрічі з конгресменами, де обговорювалися питання захисту від депортації дітей нелегальних мігрантів.

Йшлося, в першу чергу, про вихідців з Гаїті, Сальвадора та країн Африки. Трамп підкреслив, що необхідно приймати більше мігрантів з таких країн, як Норвегія.

Нагадаємо, два дні тому суд США тимчасово скасував рішення Трампа про закриття програми захисту молодих мігрантів, яку 6 років тому ввів Барак Обама.

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Тема
Обозреватель TV
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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