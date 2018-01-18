Вівці "захопили" базу НАТО в Румунії

У Румунії у містечку Девесулу одна з найважливіших баз НАТО у Європі не може впоратися з вівцями, які буквально оточили базу.

Тварини належать місцевому фермеру, але він не має наміру їх забирати, передає Голос Америки.

Натомість, він вимагає забрати базу з полів, де він випасає своїх овець.

Фермер заявив, що оселився тут до появи американців і не покине місце без гідної компенсації.

Тепер чоловік судиться з Міноборони Румунії за землю, на якій влаштувався ще в 2007 році. Місцева влада переконує, що належних документів у нього нема.