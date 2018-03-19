Вітається 35 мовами: у Дубаї нагородили вчителя року 151

У Дубаї нагородили учителя року. Перемогу здобула 39-річна Андріа Зафіраку. Вона викладає "мистецтво і текстиль" у загальноосвітній британській школі в Альпертоні на північному заході Лондона.

Її відвідують хлопчики та дівчатка з бідних сімей. Зафіраку народилася у Греції. Її унікальність у тому, що вона може вітати учнів на 35-ти мовах.

"Усі вони - мої діти", - говорить вона.

"Моя робота не закінчується моментом, коли я виходжу з класу. Мені цікаве життя моїх учнів. Вони мають знати, що я завжди поруч, щоб допомогти", - розповіла Зафіраку.

Зазначимо, що у конкурсі брали участь тисячі викладачів із 170 країн. Ініціатор премії "Кращий в світі вчитель" - фонд мільярдера Санні Варки. Мета - підняти престиж професії. До почесного звання додається премія в один мільйон доларів.