В США смоделировали взрыв ядерной бомбы

В США программисты из Политехнического института Вирджинии решили посмотреть, что произойдет с мегаполисом, если бомбу весом 10 мегатонн сбросить на Белый дом в Вашингтоне.

Компьютерная антиутопия показала, что все здания в радиусе 2 км от эпицентра взрыва будут немедленно стерты с лица земли. Никто из 280 000 человек не сможет прожить дольше 48 часов.

К тому же, программисты решили просчитать поведение жителей Вашингтона. Для этого они наделили "индивидуальностью" каждого из жителей компьютерного города. Таким образом, было видно, что одни люди убегали, другие же были парализованы страхом.

Идеальной стратегией выживания назвали такой порядок действий: сначала найти убежище, а затем попытаться каким-то образом выбраться.