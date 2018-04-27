В Израиле погибли школьники

В Израиле во время экскурсии руслом реки в районе Нахал-Цафит, что в южной части Мертвого моря, погибли девять старшеклассников. Один пропал без вести.

Об этом рассказали местные СМИ.

Сообщается, что ученики были на несанкционированной экскурсии, которую организовывало внешкольное учебное заведение. По другим источникам, 24 юношей и девушек отправились в пустыню на передармейскую подготовку. Детей буквально накрыло паводком, который вызвали сильные дожди, которые начались в районе во второй половине дня.

Спасатели и полицейские провели специальную операцию. В результате 13 детей удалось спасти. Двое из них имели легкие повреждения.