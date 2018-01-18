В Ірландії жінка вийшла заміж за привида

Ірландка 45-річна Аманда Тіг, мати п'ятьох дітей, вийшла заміж за привида – гаїтянського пірата на ім'я Джек, який помер в XVIII столітті.

За словами Аманди, це "чоловік її мрії".

Перед так званим шлюбом жінка нібито два роки "духовно спілкувалася" з Джеком. Вона стверджує, що він - копія Джека-Горобця. "Весілля" відбулося на судні, яке дрейфувало в нейтральних водах. Таким чином, шлюб визнається в Ірландії законним. Оскільки нареченого не бачив ніхто, крім нареченої, обручку Аманда одягла на палець психіатра.

Жінка стверджує, що чоловік постійно підтримує її та підказує, що робити.

За словами Аманди, чим більше вона пізнає цю "людину", тим сильніше прив'язується до неї. Що ж стосується сексу, пояснила жінка, то духовний варіант для неї більш важливий, ніж реальні тілесні радості.