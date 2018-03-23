В Індії вчені знайшли слониху, яка "палить" 171

В індійському національному парку Нагарахол біологи при обході території зустріли слониху, яка пускала дим із рота.

Тварина стояла неподалік від стежки і перебирав хоботом траву. Здавалося, слониха вирішила поїсти. Але потім вона щось підняла хоботом з землі і відправила в рот. У цей момент з пащі тварини вирвався величезний клуб диму.

Спантеличені вчені вирішили встановити причину такого феномена. На думку біолога Варуна Госвамі, який застав незвичайну поведінку самки, вона намагалася поїдати деревне вугілля, попередньо охолоджуючи його і вдихаючи дим.

Після цього випадку дослідники вирішили не припиняти спостереження за дивною слонихою.