В Британии громко праздновали рождение принца

Британская Королевская артиллерия дала 41 залп из пушек по случаю рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

В течение целого дня звучали залпы из ружей с пристани Тауэр и звон Вестминстерского аббатства. К тому же, моряки Королевского флота выстроились в слово boy ( "мальчик") на палубе десантно-вертолетного корабля ВМС Великобритании.

В это время в Лондоне модным стал голубой цвет. Даже сестра новорожденного Шарлотта пришла проведать маму и своего брата в больницу Святой Марии в платье такого же цвета.

Напомним, новорожденный стал пятым в очереди на трон вслед за принцем Чарльзом, принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.