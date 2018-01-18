Українка стала кращою бізнес-леді у Словаччині

Українка Ольга Бусо, родом із Закарпаття, перемогла у престижному національному конкурсі "Бізнес-леді Словаччини".

Урочиста церемонія нагородження пройшла у Братиславі. Конкурс проводиться уже 18 рік поспіль, аби мотивувати жінок займатися бізнесом.

Українка перемогла відразу в 2-х номінаціях, здобувши титули "підприємець-інноватор" та "абсолютний переможець".

Ольга Бусо наразі є засновником 12 власних компаній у кількох країнах. Власною справою українка почала займатися з 2012 року, вже у Словаччині, куди переїхала спершу на навчання.